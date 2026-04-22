22 апреля 2026
22 апреля 2026
22 апреля 2026
последняя новость: 12:18
22 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

UKMTO: около побережья Ирана обстреляно торговое судно

время публикации: 22 апреля 2026 г., 10:47 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 11:58
UKMTO: около побережья Ирана обстреляно торговое судно
Британское управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило об инциденте в 8 морских милях к западу от побережья Ирана. Согласно уведомлению, капитан торгового судна, следовавшего из этого района, сообщил, что по нему был открыт огонь, после чего судно остановилось.

В UKMTO заявили, что весь экипаж в безопасности, все моряки на месте, повреждений судна не зафиксировано. Ведомство также предупредило о высокой активности в районе Ормузского пролива и призвало суда сообщать о любой подозрительной активности.

СМИ отмечают, что речь о судне, следовавшем от побережья Ирана.

Иран официально этот инцидент пока не комментировал.

