UKMTO: иранский КСИР обстрелял судно в Ормузском проливе

Британское управление морских торговых операций UKMTO сообщило об инциденте с гражданским судном в районе Ормузского пролива: контейнеровоз примерно в 15 морских милях к северо-востоку от Омана был обстрелян с катера "Корпуса стражей исламской революции" без предварительного радиопредупреждения.

В результате обстрела серьезно повреждена ходовая рубка, однако о пострадавших среди экипажа и утечке загрязняющих веществ не сообщается.

Иран официально этот инцидент пока не комментировал.