x
22 апреля 2026
|
последняя новость: 09:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

UKMTO: иранский КСИР обстрелял судно в Ормузском проливе

Иран
Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 22 апреля 2026 г., 09:08 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 09:13
UKMTO

Британское управление морских торговых операций UKMTO сообщило об инциденте с гражданским судном в районе Ормузского пролива: контейнеровоз примерно в 15 морских милях к северо-востоку от Омана был обстрелян с катера "Корпуса стражей исламской революции" без предварительного радиопредупреждения.

В результате обстрела серьезно повреждена ходовая рубка, однако о пострадавших среди экипажа и утечке загрязняющих веществ не сообщается.

Иран официально этот инцидент пока не комментировал.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
