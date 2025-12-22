Египетские источники: США понимают, что международные силы не станут разоружать ХАМАС

Одной из главных тем предстоящего визита в США премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и его переговоров с президентом США Дональдом Трампом станет переход к реализации второго этапа соглашения в Газе.

Этот этап предусматривает разоружение ХАМАСа, с чем Израиль увязывает возобновление вывода войск из сектора. Предполагалось, что задача будет возложена на международные силы, что, во многом, объясняет нежелание государств к ним присоединяться.

Однако официальные источники в Египте сообщили ливанскому изданию "Аль-Ахбар", что в ходе прошедших в последние дни дискуссий с американскими представителями достигнуто предварительное соглашение, что международные силы не будут заниматься разоружением группировки.

По их словам, будет создан внутрипалестинский механизм передачи оружия. Напомним, что ранее глава политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя заявлял: группировка будет готова передать оружие только палестинскому государству.

Источники сообщили, что администрация США оказывает на Израиль жесткое давление, чтобы составить соблюдать договор. "В этих условиях, а также учитывая, что ХАМАС придерживается прекращения огня, израильские угрозы никого не убеждают", – утверждают они.