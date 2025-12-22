x
22 декабря 2025
Ближний Восток

Саудовская Аравия побила свой рекорд по числу казней

Саудовская Аравия побила свой рекорд по числу казней
Второй год подряд Саудовская Аравия бьет собственный сомнительный рекорд по числу приведенных в исполнение смертных приговоров. В 2025 году в королевстве казнены по меньшей мере 347 человек – на два больше, чем годом раньше.

Британская неправительственная организация Reprieve, ведущая подсчет смертных приговоров, нынешний год в Саудовской Аравии стал самым смертоносным с начала мониторинга. Среди казненных пять женщин, журналист и два юноши, осужденные за протестную деятельность, причем оба они были тогда детьми.

Две трети смертных приговоров связаны с ведущейся властями Саудовской Аравии "войной с наркотиками". Более половины из них вынесены иностранцам, при этом строгость приговора не соответствует тяжести преступлений. ООН называет это несовместимым с международными нормами.

Ближний Восток
