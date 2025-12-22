Саудовская Аравия побила свой рекорд по числу казней

Второй год подряд Саудовская Аравия бьет собственный сомнительный рекорд по числу приведенных в исполнение смертных приговоров. В 2025 году в королевстве казнены по меньшей мере 347 человек – на два больше, чем годом раньше.

Британская неправительственная организация Reprieve, ведущая подсчет смертных приговоров, нынешний год в Саудовской Аравии стал самым смертоносным с начала мониторинга. Среди казненных пять женщин, журналист и два юноши, осужденные за протестную деятельность, причем оба они были тогда детьми.

Две трети смертных приговоров связаны с ведущейся властями Саудовской Аравии "войной с наркотиками". Более половины из них вынесены иностранцам, при этом строгость приговора не соответствует тяжести преступлений. ООН называет это несовместимым с международными нормами.