Впервые за много лет пару окольцованных в Израиле журавлей заметили в Иране

Израильские орнитологи получили крайне любопытное сообщение: пару журавлей, которые были окольцованы в Израиле, недавно обнаружили на западе Ирана, примерно в полутора тысячах километров от орнитологической станции в Израиле, где их окольцевали. Иранские специалисты сообщили об этом в Израиль не напрямую, а при посредничестве третьей стороны: даже в сфере науки наши страны не контактируют, сообщает Walla.

Сообщение об этом наблюдении получил центр кольцевания птиц при Обществе охраны природы, и это первый случай, когда помеченные в Израиле в рамках международного исследования миграции птицы замечены в Исламском государстве. В прошлом в Израиле фиксировали нескольких фламинго и пеликанов, а также одного журавля, которые были окольцованы в Иране – но это было еще до Исламской революции 1979 года.

По словам представителя центра кольцевания птиц доктора Йосефа Хаита, серые журавли гнездятся в северной Европе, а на зиму улетают на юг. Часть из них проводит зимние месяцы в различных локациях на Ближнем Востоке или на юге Европы, другие же продолжают миграцию и зимуют в Африке. В Израиле в зимние месяцы гостят тысячи журавлей, обычно они останавливаются в долине Хула и на Голанах, в Изреэльской долине и на западе Негева.

Глава орнитологического центра Общества охраны природы Йоав Перельман отметил, что Израиль находится в геополитически сложном регионе, и это влияет на исследования и охрану природы. Конфликты между странами и отсутствие контактов по гражданским вопросам снижают вероятность получения информации о птице, помеченной израильскими учеными, и ограничивает возможность защиты исчезающих видов. Он признал, что информации о миграции по Ближнему Востоку недостаточно, но вполне возможно, что журавли решили сменить место зимовки и отдохнуть вместо Израиля в Иране.