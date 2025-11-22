Иран запросил иностранную помощь для тушения пожаров в Гирканских лесах

Иран запросил иностранную помощь в тушении крупного пожара, который в течение нескольких дней бушует на севере страны, в лесах, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщают местные СМИ.

Гирканские леса простираются примерно на 1000 километров вдоль иранского побережья Каспийского моря и заходят на территорию соседнего Азербайджана. Часть лесов используется в коммерческих целях, часть находится под защитой, остальные считаются лесными угодьями или чрезмерно используемыми лесами.

"Из Турции будут направлены два специализированных самолета-бомбардировщика, вертолет и восемь человек", – сообщила в субботу, 22 ноября, Шина Ансари, глава Иранской организации по охране окружающей среды.