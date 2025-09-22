"Аль-Арабия": ХАМАС готов освободить 10 заложников и два тела в обмен на 60-дневное прекращение огня

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" раскрыл подробности планируемого обращения ХАМАСа к президенту США по вопросу о частичной сделке по освобождению заложников.

По данным телеканала, ХАМАС готов освободить 10 заложников и тела двух погибших, имевших израильское и американское гражданства, в обмен на 60-дневное прекращение огня. ХАМАС намерен попросить у Трампа личные гарантии того, что режим прекращения огня продлится два месяца.

Ранее 12-й телеканал израильского телевидения сообщил, что лидеры ХАМАСа в Катаре подготовили черновик письма Трампу, в котором выразили согласие на частичную сделку.

Обозреватель Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с деталями письма, сообщил, что ХАМАС выразил готовность освободить половину израильских заложников в обмен на прекращение огня сроком на 60 дней.

По словам источника, ХАМАС просит Трампа дать личную гарантию, что режим прекращения огня будет соблюдаться Израилем все 60 дней и будет продолжаться до тех пор, пока ведутся переговоры о прекращении войны и освобождении остающихся заложников.

По информации источника израильского телеканала, письмо еще не подписано лидерами ХАМАСа, но ожидается, что они это сделают в ближайшие дни, после чего письмо будет передано катарскими посредниками лидеру США.