x
22 сентября 2025
|
последняя новость: 12:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 сентября 2025
|
22 сентября 2025
|
последняя новость: 12:57
22 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Саудовская Аравия: аннексия Западного берега будет угрожать отношениям с Израилем

Израиль
Саудовская Аравия
время публикации: 22 сентября 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 11:45
Саудовская Аравия: аннексия Западного берега будет угрожать отношениям с Израилем
AP Photo/Cliff Owen

Саудовская Аравия предупредила Израиль, что аннексия Западного берега будет иметь самые серьезные последствия. Об этом сообщает палестинское агентство Maan.

Королевство не уточняет, о чем идет речь, однако, согласно публикации, речь может идти о прекращении процесса нормализации, а также о закрытии воздушного пространства Саудовской Аравии для израильских самолетов.

Аннексия также может угрожать взаимодействию в сфере безопасности и торговым отношениям двух стран, а также стабильности "соглашений Авраама", заключенным с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 сентября 2025

Axios: 23 сентября Трамп проведет саммит по Газе с мусульманскими странами
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 сентября 2025

N12: администрация Трампа против аннексии Иудеи и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 18 сентября 2025

Reuters: аннексия Западного берега не повлечет разрыва отношений между Израилем и ОАЭ