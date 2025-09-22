Саудовская Аравия: аннексия Западного берега будет угрожать отношениям с Израилем

Саудовская Аравия предупредила Израиль, что аннексия Западного берега будет иметь самые серьезные последствия. Об этом сообщает палестинское агентство Maan.

Королевство не уточняет, о чем идет речь, однако, согласно публикации, речь может идти о прекращении процесса нормализации, а также о закрытии воздушного пространства Саудовской Аравии для израильских самолетов.

Аннексия также может угрожать взаимодействию в сфере безопасности и торговым отношениям двух стран, а также стабильности "соглашений Авраама", заключенным с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.