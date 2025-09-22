СМИ: ХАМАС намерен обратиться к Трампу за личными гарантиями по частичной сделке

x
22 сентября 2025
22 сентября 2025
Как сообщает новостная редакция 12-го телеканала, лидеры ХАМАСа в Катаре подготовили черновик письма на имя президента США Дональда Трампа, в котором выразили согласие на частичную сделку по заложникам.

Обозреватель Барак Равид пишет со ссылкой на источник, знакомый с деталями письма, что ХАМАС выразил готовность освободить половину израильских заложников в обмен на прекращение огня сроком на 60 дней.

По словам источника, ХАМАС просит Трампа дать личную гарантию, что режим прекращения огня будет соблюдаться Израилем все 60 дней и будет продолжаться до тех пор, пока ведутся переговоры о прекращении войны и освобождении остающихся заложников.

По информации источника, письмо еще не подписано лидерами ХАМАСа, ожидается, что они это сделают в ближайшие дни, после чего письмо будет передано катарскими посредниками лидеру США.

О существовании черновика письма также сообщил телеканал FOX News.

