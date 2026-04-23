23 апреля 2026
последняя новость: 21:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Авианосец George Bush прибыл в зону ответственности CENTCOM

США
Война с Ираном
время публикации: 23 апреля 2026 г., 21:24 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 21:45
Авианосец George Bush
CENTCOM

Центральное командование США вечером 23 апреля сообщило, что авианосец George Bush находится в водах Индийского океана, в зоне ответственности CENTCOM.

По информации CNN, в зоне ответственности CENTCOM до прибытия George Bush находились 15 кораблей:

Два авианосца: Abraham Lincoln и Gerald R. Ford.

12 эсминцев: Bainbridge, Thomas Hudner, Frank E. Petersen Jr., Delbert D. Black, Michael Murphy, Mitscher, Rafael Peralta, Spruance, Milius, Churchill, Truxton, Mahan.

Два боевые корабли прибрежной зоны: Canberra и Tulsa.

Три десантных корабля: Tripoli, New Orleans, Rushmore.

И еще пять эсминцев, корабль обеспечения и один боевой корабль находятся в Индийском океане.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 апреля 2026

СМИ: США уведомили Израиль, что перемирие с Ираном продлено до воскресенья
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 21 апреля 2026

NBC: авианосец George Bush идет на Ближний Восток, группировка усиливается
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 апреля 2026

Трамп: США захватили иранское грузовое судно в Ормузском проливе