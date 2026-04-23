Авианосец George Bush прибыл в зону ответственности CENTCOM
время публикации: 23 апреля 2026 г., 21:24 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 21:45
Центральное командование США вечером 23 апреля сообщило, что авианосец George Bush находится в водах Индийского океана, в зоне ответственности CENTCOM.
По информации CNN, в зоне ответственности CENTCOM до прибытия George Bush находились 15 кораблей:
Два авианосца: Abraham Lincoln и Gerald R. Ford.
12 эсминцев: Bainbridge, Thomas Hudner, Frank E. Petersen Jr., Delbert D. Black, Michael Murphy, Mitscher, Rafael Peralta, Spruance, Milius, Churchill, Truxton, Mahan.
Два боевые корабли прибрежной зоны: Canberra и Tulsa.
Три десантных корабля: Tripoli, New Orleans, Rushmore.
И еще пять эсминцев, корабль обеспечения и один боевой корабль находятся в Индийском океане.
