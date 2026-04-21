NBC: авианосец George Bush идет на Ближний Восток, группировка усиливается

Американский авианосец George H.W. Bush находится в районе Мадагаскара и, как ожидается, в ближайшие дни прибудет на Ближний Восток, передает телеканал NBC.

Авианосец идет вокруг Африки в сторону Аравийского моря, где должен присоединиться к уже действующей в регионе авианосной группировке США.

После прибытия George Bush присоединится к авианосцу Abraham Lincoln, действующему в районе Аравийского моря, и к Gerald R. Ford, который находится в ближневосточной зоне операций.

Вероятно, George Bush сменит Gerald Ford, чья "командировка" уже стала рекордно долгой – 295 дней.

Но на некоторый период времени в регионе будут одновременно находиться три американских авианосца. О возможности такого сценария ранее сообщали The Washington Post, USNI News и другие американские издания. Официальных заявлений Пентагона о точной дате прибытия George H.W. Bush в ближневосточную зону на данный момент нет.

Впервые о возможном прибытии на Ближний Восток авианосца George H.W. Bush сообщалось в конце марта, когда велись активные боевые действия против