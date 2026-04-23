На юге Ливана убита сотрудница "Аль-Ахбар". ЦАХАЛ: целью были нарушители, связанные с "Хизбаллой"

В Ливане сообщили, что из-под завалов здания, разрушенного в результате удара в деревне Ат-Тири на юге страны, извлечено тело журналистки Амаль Халиль, сотрудницы газеты "Аль-Ахбар", связанной с "Хизбаллой".

По данным Reuters, Амаль Халиль и фотокорреспондент Зейнаб Фарадж освещали последствия предыдущего удара, когда ЦАХАЛ атаковал автомобиль рядом с ними. После этого журналистки укрылись в доме, который затем также подвергся удару. Фарадж была ранена и эвакуирована.

Судя по сообщениям в ливанских источниках, в машине рядом с журналистками находились двое мужчин. Они были убиты.

Высокопоставленный представитель ливанской армии заявил агентству Reuters, что израильский БПЛА также атаковал спасателей.

ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал движение двух автомобилей, выехавших из здания, использовавшегося "Хизбаллой", пересекших передовую линию обороны и приблизившихся к израильским силам с нарушением соглашения о прекращении огня. По версии армии, один из автомобилей был атакован с воздуха, а затем был нанесен удар по зданию, в котором укрылись подозреваемые. В ЦАХАЛе подчеркнули, что армия "не действует против журналистов" и что сообщения о пострадавших представителях прессы проверяются.

Премьер-министр Ливана Науаф Салам осудил действия ЦАХАЛа, заявив, что удары по журналистам и препятствование спасательным работам являются военным преступлением, и пообещал добиваться рассмотрения этого дела на международном уровне. Ливанские официальные лица обвинили Израиль в срыве спасательной операции, тогда как израильская армия отвергла утверждения о намеренном ударе по журналистам или блокировании доступа спасателей.