Посольство США в Бейруте призвало американцев немедленно покинуть Ливан, пока летают самолеты

Посольство США в Бейруте выпустило обновленное предупреждение для американских граждан, в котором призвало их немедленно покинуть Ливан, пока доступны коммерческие рейсы. В предупреждении отмечается, что "обстановка в сфере безопасности остается сложной и может измениться в любой момент".

В отличие от предыдущих предупреждений, посольство отдельно акцентировало внимание на угрозах терроризма и похищений, указав, что "места, которые часто посещают американцы и туристы в Бейруте и других районах Ливана, могут стать целью подобных атак".

Гражданам рекомендовано заранее определить члена семьи для связи на случай захвата в заложники – для контактов "с похитителями, СМИ, правительственными органами и членами Конгресса".

Посольство также предупредило об опасности неразорвавшихся боеприпасов в районах, подвергавшихся военным ударам, и призвало избегать мест проведения акций протеста, которые "могут быстро перерасти в насилие".

Днем ранее государственный департамент призвал американцев немедленно покинуть Иран.