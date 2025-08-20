x
20 августа 2025
20 августа 2025
Ближний Восток

Министр обороны Ирана пригрозил Израилю более совершенными ракетами

Война с Ираном
время публикации: 20 августа 2025 г., 12:51 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 12:59
AP Photo/Ng Han Guan

Министр обороны Исламской республики Иран Азиз Насирзаде заявил, что Иран готов к повторению израильской атаки и задействует для ответного удара более мощные средства, чем в ходе последней конфронтации.

"Ракеты, использованные в ходе 12-дневной войны, были произведены несколько лет назад. Сейчас мы производим ракеты с более высокими тактико-техническими данными, и если сионистский режим пустится на новую авантюру, эти средства будут применены", – заявил он.

Напомним, что около месяца назад президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не испытывает оптимизма по поводу достигнутого с Израилем прекращения огня. В интервью телеканалу "Аль-Джазира" он выразил уверенность, что Израиль скрывает свои потери в 12-дневной войне.

"Те, кто утверждает, будто ядерная отрасль Ирана уничтожена, живет в мире иллюзий. Если потребуется, мы вновь будем готовы нанести удары вглубь израильской территории. Мы не хотим войны, но не полагаемся на перемирие и будем готовы себя защитить", – сказал Пезешкиан.

"Мы готовы к любому возможному сценарию. Израиль нанес нам ущерб, но и мы нанесли ущерб ему. Израильские удары были мощными, но такими были и наши удары по нему", – добавил президент.

