"Аш-Шарк аль-Аусат": хуситы призвали "Хизбаллу" возобновить джихад против Израиля

Саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" знакомит читателей с посланием, которое направило руководство йеменских хуситов ливанской группировке "Хизбалла" после ликвидации Израилем начальника штаба "Хизбаллы" Хайтама Али Табатбая.

В письме, подписанном лидером "Аснар Аллах" Абд аль-Маликом аль-Хути, гибель Табатая называется "необходимым самопожертвованием, которое обязывает "Хизбаллу" вернуться на путь джихада". Выражается уверенность, что Израиль не намерен соблюдать прекращение огня.

"Последние события в Газе и на юге Ливана свидетельствуют: конфронтация – это судьба, которую нельзя изменить, а "Хизбалла" не может отказаться от своей выдающейся роли на этом направлении", – говорится в послании.

Издание отмечает, что новую вспышку военного конфликта хуситы смогут использовать как основание для возобновления ударов по Израилю и международному судоходству.

Напомним: несколько дней назад Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани опубликовал в социальной сети X пост на арабском языке, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью Табатбая и еще четырех членов группировки. "Ваши желания сбылись", – написал он.

Чиновник обвинил главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу в авантюризме. "Он достиг той точки, когда все приходят к выводу: единственный выход – прямая конфронтация с Израилем", – сообщил Лариджани.