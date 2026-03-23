МИД Ирана опровергает заявление Трампа о переговорах

Министерство иностранных дел Ирана опровергло заявление президента США Дональда Трампа о начале американо-иранских переговоров, призванных положить конец военным действиям на Ближнем Востоке.

"Иран по-прежнему отвергает все виды переговоров, пока не будут достигнуты цели войны. Заявления Трампа означает, что он отказался от прошлых ультиматумов. Неизменна и наша позиция по Ормузскому проливу – он закрыт для наших врагов", – говорится в заявлении.

Новостное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, цитирует официальный источник, по словам которого, никаких контактов с Трампом нет – ни через посредников, ни напрямую: "Поняв, что все электростанции западной Азии стали мишенями, он пошел на попятную".