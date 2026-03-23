x
23 марта 2026
последняя новость: 12:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Иран запускает по Израилю ракеты с портретом испанского премьера Санчеса

время публикации: 23 марта 2026 г., 11:14 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 11:26
Иран запускает по Израилю ракеты с портретом испанского премьера Санчеса
AP Photo/Vahid Salemi

Иранские СМИ публикуют фотографии предназначенных для удара по Израилю ракет, на которых можно увидеть надписи с благодарностью премьер-министру Испании Педро Санчесу – противнику войны с Ираном и недругу еврейского государства.

Помимо фотографии европейского политика на ракетах красуется надпись на фарси и английском, но почему-то не по-испански: «Конечно, эта война не только незаконна, она негуманна. Спасибо, господин премьер-министр».

Испания – одно из наиболее враждебных Израилю государств Европы. Правительство обвиняет еврейское государство в "геноциде" жителей Газы, а американо-израильский удар по Ирану называет агрессией. В связи с последним президент США Дональд Трамп пригрозил Мадриду разрывом экономических отношений.

Две недели назад правительство Испании приняло решение отозвать посла из Израиля и снизить уровень отношений. Во главе дипломатической миссии будет стоять временный поверенный в делах.

