В Каире состоялись встреча руководcтва ХАМАСа и ФАТХа, обсуждалось управление Газой

В Каире вечером 23 октября прошли переговоры делегации ХАМАСа во главе с председателем политбюро группировки Халилем аль-Хайей и делегацией ФАТХа во главе с заместителем председателя Палестинской администрации Хуссейном аш-Шейхом и руководителем контрразведки ПА Маджидом Фараджем.

Предметом обсуждения стала реализация второго этапа мирного плана президента США Дональда Трампа. Он предусматривает создание органа административного управления сектора Газы, который будет находиться под контролем "Совета мира", возглавляемого американским президентом.

"Обсуждались вопросы об оружии сил сопротивления, управлении сектором и создаваемой для этого администрации", – сообщил информированный источник панарабскому изданию "Аль-Араби аль-Джадид". Напомним, что, согласно плану Трампа, ХАМАС должен быть разоружен, ему запрещается участвовать в управлении сектором.

Египетские источники и источники в ХАМАСе рассказали изданию, что, помимо переговоров ХАМАСа и ФАТХа, в Каире прошла и встреча представителей всех палестинских группировок, в которой приняли участие и представители египетской службы безопасности.