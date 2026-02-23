x
23 февраля 2026
Пресса

NYT: Власти Ирана считают, что уступки США опаснее войны

США
Война с Ираном
Иран
СМИ
время публикации: 23 февраля 2026 г., 13:57 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 13:58
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Издание The New York Times пишет, что руководство Ирана рассматривает уступки Вашингтону по ключевым вопросам – прежде всего по обогащению урана и ракетной программе – как более опасный для выживания режима сценарий, чем риск военного столкновения.

Как отмечает автор публикации Эрика Соломон, в Тегеране считают, что отказ от права на обогащение урана и ограничение ракетных возможностей означали бы удар по идеологическим основам Исламской республики и по ее суверенитету. На этом фоне переговоры с США выглядят малоперспективными: стороны по-разному оценивают допустимые уступки и цену эскалации.

NYT приводит мнение иранских аналитиков, согласно которому для идеологического государства "избежать войны" – важная цель, но не любой ценой. В критический момент власть может ставить "место в истории" не ниже, чем непосредственное физическое выживание режима, подчеркивается в статье.

Администрация Дональда Трампа добивается от Ирана отказа от обогащения урана, а также требует ограничений по баллистическим ракетам и прекращения поддержки вооруженных прокси-группировок в регионе. Тегеран, в свою очередь, утверждает, что ядерная программа носит мирный характер, а ракеты, способные достигать территории Израиля, рассматриваются как элемент самообороны.

Очередной раунд американо-иранских переговоров намечен на 26 февраля. Он должен пройти в Женеве.

Ранее The New York Times писал, что в Иране на фоне резкого обострения кризиса вокруг переговоров с США произошли заметные сдвиги внутри системы управления: верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поручил фактическое "оперативное управление" страной своему советнику по нацбезопасности Али Лариджани, что означает заметное ослабление роли президента Масуда Пезешкиана. В публикации NYT отмечалось, что Лариджани – один из ключевых "силовых" и политических тяжеловесов Исламской республики, и его усиление связано с задачей обеспечить устойчивость режима в условиях возможных ударов и угроз для высшего руководства.

Отметим, что именно Лариджани осуществляет контакты с лидерами проиранских прокси-сил. Недавно он встречался в Дохе (Катар) с руководством террористической организации ХАМАС.

В этой связи примечательна публикация Le Figaro о том, что на фоне массовых протестов в Иране в январе 2026 года была предпринята попытка фактически отстранить верховного лидера Али Хаменеи от управления. По сведениям издания, инициатива сформировалась в ночь на 8 января, за сутки до пика протестов, во время которых были убиты тысячи людей. Как утверждают источники Le Figaro, инициатором плана был бывший президент Ирана Хасан Роухани, который стремился ограничить влияние Хаменеи в управлении ситуацией и передать кризисное руководство более широкому кругу чиновников. Однако, пишет газета, план провалился из-за отсутствия поддержки со стороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Без его согласия реализация инициативы оказалась невозможной.

