Ближний Восток
Ближний Восток

Авианосец Gerald R. Ford миновал Италию и следует на Ближний Восток

США
Война с Ираном
Вооружения
Средиземное море
время публикации: 23 февраля 2026 г., 14:24 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 14:29
Авианосец Gerald R. Ford миновал Италию и следует на Ближний Восток
Especialista en comunicación de 2da clase Ridge Leoni/Armada de EEUU vía AP

Американский авианосец Gerald R. Ford находится к югу от Италии и направляется на Ближний Восток, пишет The New York Times со ссылкой на военные источники.

В состав авианосной ударной группы входят эсминцы Mahan, Winston S. Churchill и Bainbridge, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1600 км. На борту Gerald R. Ford базируются 48 боевых истребителей F/A-18 Super Hornet в составе четырех эскадрилий.

Ожидается, что в ближайшие дни авианосец Gerald R. Ford подойдет к побережью Израиля и, по всей видимости, останется в этом районе для содействия ЦАХАЛу в случае эскалации конфликта с Ираном.

Ближний Восток
