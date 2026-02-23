Авианосец Gerald R. Ford миновал Италию и следует на Ближний Восток

Американский авианосец Gerald R. Ford находится к югу от Италии и направляется на Ближний Восток, пишет The New York Times со ссылкой на военные источники.

В состав авианосной ударной группы входят эсминцы Mahan, Winston S. Churchill и Bainbridge, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1600 км. На борту Gerald R. Ford базируются 48 боевых истребителей F/A-18 Super Hornet в составе четырех эскадрилий.

Ожидается, что в ближайшие дни авианосец Gerald R. Ford подойдет к побережью Израиля и, по всей видимости, останется в этом районе для содействия ЦАХАЛу в случае эскалации конфликта с Ираном.