24 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
24 января 2026
24 января 2026
24 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Источник: Иран будет рассматривать любое нападение как начало "полномасштабной войны"

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 24 января 2026 г., 09:59 | последнее обновление: 24 января 2026 г., 10:54
Источник: Иран будет рассматривать любое нападение как начало "полномасштабной войны"
AP Photo/Hadi Mizban
Источник: Иран будет рассматривать любое нападение как начало "полномасштабной войны"
AP Photo/Brian M. Wilbur

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран будет рассматривать любое нападение – "ограниченное, неограниченное, точечное, как бы их ни называли" – как начало "полномасштабной войны".

Это заявление прозвучало на фоне приближения к региону авианосца Abraham Lincoln вместе с эсминцами Spruance, Michael Murphy и Frank E. Petersen Jr. Сам чиновник, выступавший на условиях анонимности, подчеркнул: вооруженные силы Ирана находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы к наихудшему развитию событий.

Он также подчеркнул, что если американские силы нарушат суверенитет или территориальную целостность Ирана, Тегеран ответит – но не стал уточнять, каким будет ответ. По его словам, страна, находящаяся "под постоянной военной угрозой со стороны США", не имеет иного выбора, кроме как использовать всё, что у нее есть, чтобы отразить атаку.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединённые Штаты направляют к Ирану военную "армаду", но выразил надежду, что не придется ее использовать. Он также повторил предупреждения Тегерану, предостерегая его от дальнейших убийств протестующих и возобновления ядерной программы.

Управление тылом Израиля не публиковало за последнюю неделю никаких предупреждений об изменении ситуации. Однако вероятность начала боевых действий против режима аятолл остается высокой, и постепенно в регионе накапливается достаточно сил для мощной и длительной военной операции.

