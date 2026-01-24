Источник: Иран будет рассматривать любое нападение как начало "полномасштабной войны"

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран будет рассматривать любое нападение – "ограниченное, неограниченное, точечное, как бы их ни называли" – как начало "полномасштабной войны".

Это заявление прозвучало на фоне приближения к региону авианосца Abraham Lincoln вместе с эсминцами Spruance, Michael Murphy и Frank E. Petersen Jr. Сам чиновник, выступавший на условиях анонимности, подчеркнул: вооруженные силы Ирана находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы к наихудшему развитию событий.

Он также подчеркнул, что если американские силы нарушат суверенитет или территориальную целостность Ирана, Тегеран ответит – но не стал уточнять, каким будет ответ. По его словам, страна, находящаяся "под постоянной военной угрозой со стороны США", не имеет иного выбора, кроме как использовать всё, что у нее есть, чтобы отразить атаку.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединённые Штаты направляют к Ирану военную "армаду", но выразил надежду, что не придется ее использовать. Он также повторил предупреждения Тегерану, предостерегая его от дальнейших убийств протестующих и возобновления ядерной программы.

Управление тылом Израиля не публиковало за последнюю неделю никаких предупреждений об изменении ситуации. Однако вероятность начала боевых действий против режима аятолл остается высокой, и постепенно в регионе накапливается достаточно сил для мощной и длительной военной операции.