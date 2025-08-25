Президент Сирии подтвердил переговоры по соглашению о безопасности с Израилем

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа в беседе с журналистами из арабских стран подтвердил факт проведения переговоров по соглашению о безопасности с Израилем, отметив, что они на "продвинутой стадии".

Как сообщает "Кан", аш-Шараа заявил, что рассчитает на соглашение, которое основано на линии разделения 1974 года. При этом президент Сирии добавил, что на данном этапе не видит возможности для достижения мирного соглашения с Израилем. Данная информация была опубликована директором телеканала Sky News Arabia Надимом Котейшем, присутствовавшим на встрече с сирийским лидером.

По словам Котейша, аш-Шараа также заявил, что хочет восстановить режим прекращения огня с Израилем, который обеспечит "договоренности о безопасности", сохраняющие суверенитет Сирии и открывающие возможность для мер по укреплению доверия, которые могут привести к миру в будущем.

Говоря о невозможности в настоящее время заключить мирное соглашение с Израилем, аш-Шараа пояснил, что если такое соглашение будет отвечать интересам Сирии и сирийского народа, он "без колебаний выберет этот вариант".

На прошлой неделе издание Independent Arabia, ссылаясь на высокопоставленные источники в Дамаске, уведомляло, что Сирия и Израиль подпишут соглашение о безопасности 25 сентября 2025 года в присутствии президента США Дональда Трампа. По информации издания, подписанию соглашения будет предшествовать выступление президента Сирии Ахмада аш-Шараа на Генеральной ассамблее ООН. При этом источники отметили, что в ближайшем будущем Сирия и Израиль не намерены в ближайшем будущем подписывать всеобъемлющий мирный договор, ограничившись только вопросами безопасности.

Ранее в августе министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер дважды в Париже встречался с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани. Переговоры проходили при участии специального представителя администрации США Тома Баррака.

Переговоры сосредоточены на снижении эскалации, невмешательстве во внутренние дела Сирии и возобновлении действия соглашения о разъединении сил между Израилем и Сирией 1974 года, которое создало буферную зону под надзором ООН на Голанских высотах.