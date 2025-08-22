x
22 августа 2025
Пресса

The Independent Arabia: Израиль и Сирия подпишут соглашение о безопасности 25 сентября

Сирия
Израиль
США
время публикации: 22 августа 2025 г., 00:50 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 00:50
Рон Дермер и Асаад аш-Шибани
Chaim Goldberg/Flash90; AP Photo/Kena Betancur

Сирия и Израиль подпишут соглашение о безопасности 25 сентября в присутствии президента США Дональда Трампа, об этом сообщили высокопоставленные источники в Дамаске арабской онлайн-версии британской газеты The Independent.

По информации издания, подписанию соглашения будет предшествовать выступление президента Сирии Ахмад аш-Шараа на Генеральной ассамблее ООН.

При этом источники отметили, что в ближайшем будущем Тель-Авив и Дамаск не намерены в ближайшем будущем подписывать всеобъемлющий мирный договор, ограничившись только вопросами безопасности.

Ранее в августе министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер дважды в Париже встречался с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани. Переговоры проходили при участии специального представителя администрации США Тома Баррака.

Переговоры сосредоточены на снижении эскалации, невмешательстве во внутренние дела Сирии и возобновлении действия соглашения о разъединении сил между Израилем и Сирией 1974 года, которое создало буферную зону под надзором ООН на Голанских высотах.

