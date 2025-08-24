Спецпосланник США Томас Баррак прибыл в Израиль для переговоров по Ливану и Сирии

Специальный посланник США Томас Баррак прибыл в Израиль для встреч с высокопоставленными представителями руководства, включая главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу.

Как сообщает журналист Барак Равид в своем аккаунте в социальной сети Х, Том Баррак обсудит с представителями израильского правительства просьбу администрации Дональда Трампа о прекращении атак в Ливане и перспективы переговоров с Сирией.

Помимо Нетаниягу, Баррак встретится в Израиле с министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, министром иностранных дел Гидеоном Сааром и министром обороны Исраэлем Кацем.