24 августа 2025
Израиль

Спецпосланник США Томас Баррак прибыл в Израиль для переговоров по Ливану и Сирии

США
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 24 августа 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 15:40
Спецпосланник США Томас Баррак прибыл в Израиль для переговоров по Ливану и Сирии
AP Photo/Bilal Hussein

Специальный посланник США Томас Баррак прибыл в Израиль для встреч с высокопоставленными представителями руководства, включая главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу.

Как сообщает журналист Барак Равид в своем аккаунте в социальной сети Х, Том Баррак обсудит с представителями израильского правительства просьбу администрации Дональда Трампа о прекращении атак в Ливане и перспективы переговоров с Сирией.

Помимо Нетаниягу, Баррак встретится в Израиле с министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, министром иностранных дел Гидеоном Сааром и министром обороны Исраэлем Кацем.

Израиль
