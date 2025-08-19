x
19 августа 2025
Мир

Рон Дермер провел в Париже переговоры с главой МИД Сирии

Сирия
Друзы
Израиль
время публикации: 19 августа 2025 г., 22:08 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 22:14
Рон Дермер провел в Париже переговоры с главой МИД Сирии
Chaim Goldberg/Flash90

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провел вечером 19 августа в Париже встречу с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани, при участии специального представителя администрации США Тома Баррака.

Это вторая их встреча за последний месяц – первая состоялась в Баку. Согласно новостной редакции 12-го телеканала, при посредничестве США стороны ведут переговоры о коридоре, который позволит Израилю оказывать гуманитарную помощь друзской общине в провинции Ас-Суэйда.

По информации Ynet, Израиль обратился к Иордании с просьбой позволить доставку продовольствия, лекарств и медицинского оборудования через территорию королевства, но официальный Амман отказал в этой просьбе.

Сирийское руководство опасается, что гуманитарный коридор будет использован для доставки в Ас-Суэйду вооружений, ведутся поиски механизма, способного это предотвратить. Он призван также содействовать налаживанию доверия между сторонами.

Также сообщается, что накануне переговоров Том Баррак встретился в Париже с духовным лидером израильских друзов шейхом Муафаком Тарифом.

