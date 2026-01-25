Партия турецких курдов призвала Сирию снять блокаду Кобани, вернув воду и электричество

Действующая в Турции Демократическая партия народов, представляющая интересы курдского населения, призывает немедленно снять блокаду с расположенного на севере Сирии города Кобани, населенного курдами.

"Это гуманитарная трагедия. Ситуация в городе катастрофическая. Военная и гуманитарная блокада Кобани должна быть прекращена. В городе нет не электричества, ни воды, ни интернета. Страны-гаранты должны выполнить свои обязательства и добиться снятия блокады на севере и востоке Сирии", – заявила заместитель председателя партии Тюлай Хатимоуллары.

Последнее заявление адресовано в первую очередь США, которые на протяжении многих лет поддерживали сирийских курдов, сыгравших ключевую роль в борьбе с "Исламским государством", но не сейчас не принимают действенных мер для их защиты от сирийской армии.

Отметим, что результатом возобновившихся несколько недель назад военных действий между курдами и правительственными войсками стала фактическая ликвидация курдской автономии, возникшей во время гражданской войны. Правительство Сирии обязалось не вводить войска в Кобани, но полностью блокирует город.