x
25 января 2026
|
последняя новость: 13:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2026
|
25 января 2026
|
последняя новость: 13:20
25 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Партия турецких курдов призвала Сирию снять блокаду Кобани, вернув воду и электричество

Турция
Сирия
Курды
время публикации: 25 января 2026 г., 12:21 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 12:26
Партия турецких курдов призвала Сирию снять блокаду Кобани, вернув воду и электричество
AP Photo

Действующая в Турции Демократическая партия народов, представляющая интересы курдского населения, призывает немедленно снять блокаду с расположенного на севере Сирии города Кобани, населенного курдами.

"Это гуманитарная трагедия. Ситуация в городе катастрофическая. Военная и гуманитарная блокада Кобани должна быть прекращена. В городе нет не электричества, ни воды, ни интернета. Страны-гаранты должны выполнить свои обязательства и добиться снятия блокады на севере и востоке Сирии", – заявила заместитель председателя партии Тюлай Хатимоуллары.

Последнее заявление адресовано в первую очередь США, которые на протяжении многих лет поддерживали сирийских курдов, сыгравших ключевую роль в борьбе с "Исламским государством", но не сейчас не принимают действенных мер для их защиты от сирийской армии.

Отметим, что результатом возобновившихся несколько недель назад военных действий между курдами и правительственными войсками стала фактическая ликвидация курдской автономии, возникшей во время гражданской войны. Правительство Сирии обязалось не вводить войска в Кобани, но полностью блокирует город.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 января 2026

Перемирие с курдами в Сирии продлено на 15 дней
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 января 2026

Президент Сирии пропустит форум в Давосе из-за эскалации конфликта с курдами
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 января 2026

Эмиссар Трампа: "Союз США и курдов утратил свою цель"