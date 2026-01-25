x
25 января 2026
|
последняя новость: 10:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2026
|
25 января 2026
|
последняя новость: 10:17
25 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Сын и советник президента Ирана призвал восстановить доступ к интернету

Иран
Оппозиция
время публикации: 25 января 2026 г., 09:52 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 09:56
Сын и советник президента Ирана призвал восстановить доступ к интернету
AP Photo/Ted S. Warren

Юсеф Пезешкиан, сын и советник президента Ирана Масуда Пезешкиана, призвал отменить в стране блокаду интернета. Она была введена 8 января перед тем, как иранские власти развязали массовые репрессии в отношении участников оппозиционных манифестаций.

"Блокада лишь разжигает антиправительственные настроения, увеличивая дистанцию между властями и народом. Недовольство нарастает за счет тех, кто изначально недоволен не был. Это опаснее, чем активизация протестов в случае восстановления интернета", – сообщил он в Telegram.

Сообщение было перепечатано официальным агентством IRNA. Отметим, что у сына президента доступ к интернету сохранился.

Протесты в Иране начались 28 января и первоначально носили экономический характер. Однако быстро они стали и политическими. Введя информационную блокаду, режим аятолл начал жестокое подавление недовольства. Базирующаяся в Норвегии организация Iran Human Rights утверждает, что число жертв репрессий может достичь 25000 человек.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 января 2026

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи перемещен в специальное подземное укрытие
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 января 2026

Израиль заявил, что Совбез ООН позволяет иранскому режиму действовать безнаказанно
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 января 2026

В Иране продолжаются протесты, казни не прекращаются. Не исключено военное решение
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 января 2026

Две недели блокады интернета в Иране, глава КСИР угрожает США и Израилю