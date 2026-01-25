Сын и советник президента Ирана призвал восстановить доступ к интернету

Юсеф Пезешкиан, сын и советник президента Ирана Масуда Пезешкиана, призвал отменить в стране блокаду интернета. Она была введена 8 января перед тем, как иранские власти развязали массовые репрессии в отношении участников оппозиционных манифестаций.

"Блокада лишь разжигает антиправительственные настроения, увеличивая дистанцию между властями и народом. Недовольство нарастает за счет тех, кто изначально недоволен не был. Это опаснее, чем активизация протестов в случае восстановления интернета", – сообщил он в Telegram.

Сообщение было перепечатано официальным агентством IRNA. Отметим, что у сына президента доступ к интернету сохранился.

Протесты в Иране начались 28 января и первоначально носили экономический характер. Однако быстро они стали и политическими. Введя информационную блокаду, режим аятолл начал жестокое подавление недовольства. Базирующаяся в Норвегии организация Iran Human Rights утверждает, что число жертв репрессий может достичь 25000 человек.