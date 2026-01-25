x
25 января 2026
25 января 2026
Ближний Восток

Перемирие с курдами в Сирии продлено на 15 дней

Сирия
Курды
время публикации: 25 января 2026 г., 09:14 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 09:18
Перемирие с курдами в Сирии продлено на 15 дней
AP Photo/Baderkhan Ahmad

Министерство обороны Сирии сообщило о продлении на 15 дней перемирия с "Сирийскими демократическими силами", истекшего 24 января. Официальная цель продления – позволить американцам перевезти боевиков "Исламского государства" из сирийских тюрем и лагерей в иракские.

СДС подтвердили эту информацию. "Наши силы подтверждают приверженность перемирию, которое содействует снижению напряженности, защите мирного населения и созданию необходимых для стабильности условий", – говорится в заявлении командования курдских ополченцев.

Отметим, что результатом возобновившихся несколько недель назад военных действий между курдами и правительственными войсками стала фактическая ликвидация курдской автономии, существовавшей со времен гражданской войны. США оставили своих недавних союзников без поддержки.

