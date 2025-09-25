Представитель МИД Ирана против Виткоффа: "Мы не ведем диалог с США"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг заявление специального посланника президента США на Ближнем Востоке Стивен Виткоффа о том, что Иран и США ведут диалог.

"Американские утверждения о стремлении к дипломатическому диалогу – дезинформация. Нельзя одновременно бомбить страну и вести с ней дипломатические переговоры, говорить о дипломатии", – сообщил он в социальной сети Х.

О том, что США и Иран ведут диалог, Виткофф заявил на конференции в Нью-Йорке 24 сентября. Он напомнил, что через считанные дни вступят в силу санкции, введенные против иранского режима Великобританией, Германией и Францией. По его словам, это подталкивает Тегеран к переговорам.