24 сентября 2025
последняя новость: 15:11
24 сентября 2025
последняя новость: 15:11
24 сентября 2025
Ближний Восток

AP: Иран восстанавливает объекты ракетного производства

Иран
Вооружения
Война с Ираном
время публикации: 24 сентября 2025 г., 14:10 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 14:19
Ракетный завод в Шахруде перед ударом ЦАХАЛа по этому объекту в июне 2025 года
Пресс-служба ЦАХАЛа

Агентство Associated Press сообщает: анализ свежих спутниковых снимков показывает, что Иран приступил к восстановлению ряда объектов ракетного производства, поврежденных в ходе 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года.

Речь идет, в частности, о площадках в районах Парчин и Шахруд.

Вместе с тем эксперты указывают, что на объектах по-прежнему отсутствуют смесители компонентов твердого топлива, необходимого для баллистических ракет. То есть производство пока не возобновлено.

Ранее специалисты говорили о том, что Ирану потребуется не менее двух лет для восстановления "довоенных" объемов ракетного производства.

Тегеран не скрывает, что стремится в кратчайшие сроки восстановить производство ракет, способных достигать территории Израиля. Сообщалось о закупках Ираном в Китае компонентов для твердотопливных двигателей.

