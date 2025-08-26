Первая группа инспекторов МАГАТЭ уже находится в Иране
время публикации: 26 августа 2025 г., 23:38 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 23:42
По данным агентства WANA, инспекторы МАГАТЭ вернулись в Иран и прибыли в город Бушер, где находится единственная действующая атомная электростанция страны. В настоящее время они ожидают разрешения Совета национальной безопасности Ирана для возобновления работы.
Эту информацию подтвердил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Fox News.
"Первая команда инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран. И мы вот-вот возобновим свою работу. В Иране много объектов: одни подвергались атакам, другие – нет. Мы обсуждаем, какие практические механизмы необходимо задействовать, чтобы способствовать возобновлению нашей работы", – заявил он.
