Первая группа инспекторов МАГАТЭ уже находится в Иране

По данным агентства WANA, инспекторы МАГАТЭ вернулись в Иран и прибыли в город Бушер, где находится единственная действующая атомная электростанция страны. В настоящее время они ожидают разрешения Совета национальной безопасности Ирана для возобновления работы.

Эту информацию подтвердил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Fox News.

"Первая команда инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран. И мы вот-вот возобновим свою работу. В Иране много объектов: одни подвергались атакам, другие – нет. Мы обсуждаем, какие практические механизмы необходимо задействовать, чтобы способствовать возобновлению нашей работы", – заявил он.