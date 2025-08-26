В Женеве завершились переговоры Ирана с "Европейской тройкой" по ядерной тематике

В швейцарской Женеве прошли переговоры по ядерной тематике между Ираном и "Европейской тройкой" – Великобританией, Францией и Германией. Делегации возглавляли заместители министров иностранных дел четырех государств.

Ранее "тройка" пригрозила Ирану возобновлением санкций если режим аятолл не пойдет на уступки до конца августа. "Мы хотим проверить, искренни ли иранцы, прося о продлении, или же водят нас за нос, и есть ли прогресс в вопросе о поставленных нами условиях", – заявил представитель одной из европейских стран.

Условия включают в себя возобновление инспекций ядерных объектов, отчет по запасам обогащенного урана и возобновление дипломатического диалога, в том числе с США. Иран категорически вступает против последнего и пытается затянуть ответ на первые два требования.

После завершения переговоров стороны не стали выступать с коммюнике. Глава иранской делегации Казем Гариб-Абади заявил, что официальный Тегеран стремится к взаимовыгодному дипломатическому решению, и призвал отменить международные санкции.