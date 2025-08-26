Хаменеи: "Враги Ирана, уверенные в его поражении, выбрали нового шаха"

Аятолла Али Хаменеи заявил, что на следующий день после атаки Израиля на Иран 23 хордада (13 июня) связанные с США лица собрались в одной из европейских столиц для обсуждения переворота в Иране.

По словам верховного лидера Ирана, организаторы встречи были настолько уверены в поражении Ирана, что обсуждали, кто должен возглавить страну после предполагаемого падения нынешней власти и даже назначили кандидата на роль шаха. Об этом пишет сайт SNN.ir

Али Хаменеи заявил, что информация об этом совещании стала известна властям Ирана сразу же, а позже об этом сообщили различные СМИ.

Хаменеи отметил, что в совещании участвовали "агенты США", и, по его словам, такие действия лишь подтверждают их враждебные намерения в отношении страны.

По утверждению верховного лидера Ирана, враги ошиблись в расчетах, так как народ Ирана не поддерживает подобные планы. Хаменеи объявил, что Исламская Республика устоит под давлением извне и сохранит свою независимость.