Ближний Восток

Хаменеи: "Враги Ирана, уверенные в его поражении, выбрали нового шаха"

Иран
США
Война с Ираном
время публикации: 26 августа 2025 г., 17:49 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 17:49
Хаменеи: "Враги Ирана, уверенные в его поражении, выбрали нового шаха"
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Аятолла Али Хаменеи заявил, что на следующий день после атаки Израиля на Иран 23 хордада (13 июня) связанные с США лица собрались в одной из европейских столиц для обсуждения переворота в Иране.

По словам верховного лидера Ирана, организаторы встречи были настолько уверены в поражении Ирана, что обсуждали, кто должен возглавить страну после предполагаемого падения нынешней власти и даже назначили кандидата на роль шаха. Об этом пишет сайт SNN.ir

Али Хаменеи заявил, что информация об этом совещании стала известна властям Ирана сразу же, а позже об этом сообщили различные СМИ.

Хаменеи отметил, что в совещании участвовали "агенты США", и, по его словам, такие действия лишь подтверждают их враждебные намерения в отношении страны.

По утверждению верховного лидера Ирана, враги ошиблись в расчетах, так как народ Ирана не поддерживает подобные планы. Хаменеи объявил, что Исламская Республика устоит под давлением извне и сохранит свою независимость.

Ближний Восток
