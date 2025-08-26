"Антисемитизм придуман Западом". Иран отверг обвинения Австралии

МИД Ирана назвал беспочвенными обвинения в причастности Тегерана к антисемитским нападениям на территории Австралии, сообщает агентство Tasnim.

"Эти обвинения абсолютно беспочвенны. В нашей вере нет места придуманному Западом антисемитизму", – приводит агентство выдержки из еженедельного брифинга представителя иранского МИД Исмаила Багаи.

По его словам, сейчас ведется обсуждение ответных мер после высылки посла Ирана и еще и трех сотрудников посольства в Канберре, поводом для которой стали эти обвинения.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о выдворении посла Ирана в Канберре и о прекращении работы австралийского посольства в Тегеране. По словам Альбанезе, данные шаги стали реакцией на результаты расследования разведывательного управления, показавшего, что Иран стоял за организацией по меньшей мере двух антисемитских нападений на территории Австралийского союза. "Это были исключительные и опасные акты агрессии, организованные иностранным государством на австралийской земле. Это были попытки подорвать нашу социальную сплоченность и посеять разногласия в нашем сообществе", – заявил Альбанезе на встрече с журналистами.

По данным СМИ, речь идет о поджоге синагоги "Адас Исраэль" в Мельбурне 6 декабря 2024 года и о поджоге кошерного ресторана Continental Kitchen в Сиднее 20 октября 2024 года.

Помимо резкого ухудшения дипломатических отношений с Ираном, Австралия также намерена объявить Корпус стражей Исламской революции террористической организацией.