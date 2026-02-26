x
Израиль

МАДА и пожарные эвакуировали крановщика, которому стало плохо во время работы

Мада
Бней-Брак
время публикации: 26 февраля 2026 г., 17:56 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 17:59
МАДА и пожарные эвакуировали крановщика, которому стало плохо во время работы
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о мужчине, которому стало плохо во время работы на строительном кране на стройплощадке в Бней-Браке.

Медики поднялись в кабину строительного крана, вывели из кабины крановщика, мужчину в возрасте 45 лет, провели медицинский осмотр и при помощи лекарств стабилизировали его состояние.

После этого пожарные с помощью веревок эвакуировали мужчину, он был помещен в машину интенсивной терапии МАДА и доставлен в больницу в стабильном состоянии.

