МАДА и пожарные эвакуировали крановщика, которому стало плохо во время работы

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о мужчине, которому стало плохо во время работы на строительном кране на стройплощадке в Бней-Браке.

Медики поднялись в кабину строительного крана, вывели из кабины крановщика, мужчину в возрасте 45 лет, провели медицинский осмотр и при помощи лекарств стабилизировали его состояние.

После этого пожарные с помощью веревок эвакуировали мужчину, он был помещен в машину интенсивной терапии МАДА и доставлен в больницу в стабильном состоянии.