Аббас Аракчи подтвердил получение американских предложений

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил: несмотря на отсутствие диалога и переговоров в США, стороны обмениваются посланиями через посредников. Он признал, что Иран получил определенные американские предложения.

"Мы обмениваемся посланиями с дружественными странам, но наш ответ заключается в представлении нашей позиции и передаче необходимых предупреждений, Это нельзя назвать ни переговорами, ни диалогом", – выразил уверенность глава иранской внешнеполитической службы.

25 марта два официальных представителя Пакистана подтвердили агентству AP, что Ирану передан состоящий из 15 пунктов план президента США Дональда Трампа, призванный положить конец военным действиям.

По их словам, план предусматривает смягчение санкций, сотрудничество в гражданской ядерной сфере, сокращение иранской ядерной программы под наблюдением МАГАТЭ, ограничение в ракетной области и возобновление судоходства через Ормузский пролив.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф предложил организовать в Пакистане американо-иранские переговоры. "Для нас стало бы честью содействовать содержательным переговорам, которые привели бы к полному урегулированию конфликта", – заявил он.

Позже иранское информационное агентство Fars сообщило, что Тегеран отклонил предложение США о прекращении огня и не будет вести переговоры на предложенных условиях. При этом агентство ссылается на осведомленный источник, который заявил, что на данный момент этот шаг "нелогичен".