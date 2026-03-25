25 марта 2026
последняя новость: 16:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

СМИ: Иран отверг предложение США о прекращении огня

Война с Ираном
США
Иран
Пакистан
время публикации: 25 марта 2026 г., 16:12 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 16:38
СМИ: Иран отверг предложение США о прекращении огня
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское информационное агентство Fars сообщило, что Тегеран отклонил предложение США о прекращении огня и не будет вести переговоры на предложенных условиях. При этом агентство ссылается на осведомленный источник, который заявил, что на данный момент этот шаг "нелогичен".

Вскоре после этого высокопоставленный источник в Тегеране заявил связанному с "Хизбаллой" телеканалу "Аль-Маядин", что Тегеран "не примет американское предложение, состоящее из 15 пунктов"."Тегеран проинформировал Пакистан, что не может принять 15 пунктов американского предложения", – говорится в сообщении.

Reuters цитирует высокопоставленный иранский источник, который заявил, что первоначальная реакция на предложение США была "отрицательной", но в то же время Иран продолжает его рассматривать.

Ближний Восток
