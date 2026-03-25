План Трампа передан иранским представителям

Два официальных представителя Пакистана подтвердили агентству AP, что Ирану передан состоящий из 15 пунктов план президента США Дональда Трампа, призванный положить конец военным действиям.

По их словам, план предусматривает смягчение санкций, сотрудничество в гражданской ядерной сфере, сокращение иранской ядерной программы под наблюдением МАГАТЭ, ограничение в ракетной области и возобновление судоходства через Ормузский пролив.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф предложил организовать в Пакистане американо-иранские переговоры. "Для нас стало бы честью содействовать содержательным переговорам, которые привели бы к полному урегулированию конфликта", – заявил он.

Ранее о том, что Соединенные Штаты передали Ирану через Пакистан план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке сообщила The New York Times со ссылкой на двух чиновников, осведомленных о дипломатических контактах.