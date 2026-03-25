x
25 марта 2026
|
последняя новость: 15:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 марта 2026
|
25 марта 2026
|
последняя новость: 15:04
25 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

План Трампа передан иранским представителям

США
Иран
Пакистан
Война с Ираном
время публикации: 25 марта 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 14:27
План Трампа передан иранским представителям
AP Photo/Vahid Salemi

Два официальных представителя Пакистана подтвердили агентству AP, что Ирану передан состоящий из 15 пунктов план президента США Дональда Трампа, призванный положить конец военным действиям.

По их словам, план предусматривает смягчение санкций, сотрудничество в гражданской ядерной сфере, сокращение иранской ядерной программы под наблюдением МАГАТЭ, ограничение в ракетной области и возобновление судоходства через Ормузский пролив.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф предложил организовать в Пакистане американо-иранские переговоры. "Для нас стало бы честью содействовать содержательным переговорам, которые привели бы к полному урегулированию конфликта", – заявил он.

Ранее о том, что Соединенные Штаты передали Ирану через Пакистан план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке сообщила The New York Times со ссылкой на двух чиновников, осведомленных о дипломатических контактах.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
