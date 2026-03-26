Минздрав Ливана заявил об убитых и раненых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа

Министерство здравоохранения Ливана опубликовало данные об убитых и раненых за последние часы в результате ударов ЦАХАЛа по целям на юге страны.

В сообщении минздрава Ливана говорится о трех убитых и четырех раненых в результате авиаудара по цели в Кунине (около Бинт-Джбейля), о трех убитых и одном раненом в результате авиаудара по цели в Байсарии (к югу от Сайды), о двух убитых и восьми раненых в Харуфе (район Набатии), а также о семи раненых в результате удара по цели в Тулине (около Марджаюна).

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.