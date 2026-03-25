Командующий CENTCOM: армия США поразила более 10000 целей в Иране, операция продолжается

Командующий Центральным командованием армии США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что американские военные нанесли удары по более чем 10000 целей в Иране с начала боевых действий.

Американские военные "несколько часов назад" нанесли удар по 10000-й цели на территории Ирана с начала операции, сообщил он. По его словам, если учитывать и действия Израиля, общее число пораженных целей исчисляется "еще тысячами". Купер назвал кампанию "идущей по плану или с опережением плана".

Как утверждает командующий CENTCOM, США уничтожили в Иране две трети иранских объектов военного производства. Он также заявил, что были потоплены 92% кораблей иранского военно-морского флота, в результате чего Тегеран утратил возможность угрожать мировому судоходству так, как это делал прежде.

Купер также заявил о резком снижении интенсивности иранских атак: по его словам, число запусков ракет и беспилотников сократилось примерно на 90% по сравнению с первыми днями операции. При этом он подчеркнул, что военная кампания еще не завершена. Купер заявил, что операция против Ирана продолжается, несмотря на сообщения о дипломатических контактах и обсуждении возможного прекращения огня.