Источники: ликвидирован генерал КСИР, обещавший сбивать F-35

Судя по сообщениям DejReports и других источников, 25 марта в результате удара по цели в Исфахане был ликвидирован бригадный генерал ВВС КСИР Мохаммед Али Ходабахш.

Бригадный генерал Ходабахш часто выступал в качестве военного эксперта на иранском ТВ. В июле 2019 года, комментируя сообщения о сбитом американском БПЛА RQ-4 Global Hawk, он заявлял, что "так же легко" иранцы будут сбивать истребители F-35.