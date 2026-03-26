x
26 марта 2026
|
последняя новость: 18:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Приближенный Эрдогана: "Может, нам придется отдать жизни 400000 шахидов, но Израиля не будет"

Война с Ираном
Война с "Хизбаллой"
Израиль
Турция
время публикации: 26 марта 2026 г., 18:45 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 18:50
AP Photo/Burhan Ozbilici

Глава комитета по внутренним делам парламента Турции Сулейман Сойлу, занимающий также пост заместителя правящей Партии справедливости и развития, выступая несколько дней назад на мероприятии, приуроченном к празднику Ид аль-Фитр, обратился к Израилю с беспрецедентными угрозами.

"Я хочу быть предельно ясным, хочу сказать Израилю, который своими провокациями хочет втянуть нас в этот пожар: может, вы не отдаете себе отчет, но мы соседи, у нас общая граница", – цитирует бывшего министра внутренних дел Турции Институт исследования ближневосточных СМИ (MEMRI).

"Если вы попытаетесь проявить в нашем отношении ту же жестокость, как к другим мусульманам, то знайте – я сын нашей страны и с детства считал смерть за Аллаха честью. От Хатая до Израиля пять часов. Может, нам придется отдать жизни 300000-400000 шахидов, но Израиля больше не будет существовать", – заявил сподвижник президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
