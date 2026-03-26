Приближенный Эрдогана: "Может, нам придется отдать жизни 400000 шахидов, но Израиля не будет"

Глава комитета по внутренним делам парламента Турции Сулейман Сойлу, занимающий также пост заместителя правящей Партии справедливости и развития, выступая несколько дней назад на мероприятии, приуроченном к празднику Ид аль-Фитр, обратился к Израилю с беспрецедентными угрозами.

"Я хочу быть предельно ясным, хочу сказать Израилю, который своими провокациями хочет втянуть нас в этот пожар: может, вы не отдаете себе отчет, но мы соседи, у нас общая граница", – цитирует бывшего министра внутренних дел Турции Институт исследования ближневосточных СМИ (MEMRI).

"Если вы попытаетесь проявить в нашем отношении ту же жестокость, как к другим мусульманам, то знайте – я сын нашей страны и с детства считал смерть за Аллаха честью. От Хатая до Израиля пять часов. Может, нам придется отдать жизни 300000-400000 шахидов, но Израиля больше не будет существовать", – заявил сподвижник президента Реджепа Тайипа Эрдогана.