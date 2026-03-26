Иранское агентство Tasnim: Тегеран передал официальный ответ на американские предложения

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник сообщило, что 25 марта Тегеран через посредников направил США официальный ответ на предложение из 15 пунктов и ожидает ответной реакции Вашингтона.

В своем ответе Иран выдвинул ряд условий: полное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая союзные группировки сопротивления в регионе, выплата Ирану компенсаций за причиненный ущерб, создание гарантий невозобновления войны, а также сохранение иранского суверенитета над Ормузским проливом.

Вместе с тем источник выразил глубокий скептицизм в отношении намерений Вашингтона, назвав американские заявления о переговорах "обманом".

По словам источника, США преследуют три цели: создать видимость миролюбия на мировой арене, удержать цены на нефть и выиграть время для подготовки к новому витку боевых действий. "В прошлый раз американцы начали войну во время переговоров, и на этот раз они стремятся подготовить почву для нового наступления", – подчеркнул собеседник агентства, добавив, что после начала войны у Тегерана окончательно исчезли сомнения относительно истинных намерений США.