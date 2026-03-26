26 марта 2026
Ближний Восток

Иранское агентство Tasnim: Тегеран передал официальный ответ на американские предложения

время публикации: 26 марта 2026 г., 16:07 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 16:07
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник сообщило, что 25 марта Тегеран через посредников направил США официальный ответ на предложение из 15 пунктов и ожидает ответной реакции Вашингтона.

В своем ответе Иран выдвинул ряд условий: полное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая союзные группировки сопротивления в регионе, выплата Ирану компенсаций за причиненный ущерб, создание гарантий невозобновления войны, а также сохранение иранского суверенитета над Ормузским проливом.

Вместе с тем источник выразил глубокий скептицизм в отношении намерений Вашингтона, назвав американские заявления о переговорах "обманом".

По словам источника, США преследуют три цели: создать видимость миролюбия на мировой арене, удержать цены на нефть и выиграть время для подготовки к новому витку боевых действий. "В прошлый раз американцы начали войну во время переговоров, и на этот раз они стремятся подготовить почву для нового наступления", – подчеркнул собеседник агентства, добавив, что после начала войны у Тегерана окончательно исчезли сомнения относительно истинных намерений США.

