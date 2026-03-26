x
26 марта 2026
Ближний Восток

На подходе к Босфору атакован турецкий танкер с российской нефтью

Нефть и газ
Турция
Россия
Война в России
время публикации: 26 марта 2026 г., 10:55 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 11:00

В ночь на 26 марта в Черном море, в 15 морских милях от входа в Босфор, был атакован управляемый турецкой компанией танкер Altura, шедший под флагом Сьерра-Леоне. Судно шло из России с грузом нефти.

Министр транспорта Турции Абдулкадыр Уралоглу сообщил, что удар был нанесен морским дроном: "Танкер сообщил о взрыве в машинном отделении. Мы полагаем, оно и стало мишенью атаки. Речь идет именно о морском дроне, а не о беспилотном летательном аппарате".

Он не уточнил, произошла ли атака в территориальных водах Турции, и не стал спешить с возложением ответственности. "Целью удара было полностью лишить судно хода. На место направлены необходимые службы, мы следим за ситуацией", – сказал министр.

Согласно турецким СМИ, значительный ущерб нанесен не только машинному отделению, но и капитанскому мостику. В корпусе есть пробоина, судно приняло на борт воду. Команда состояла из 27 моряков, все они граждане Турции. Пострадавших нет.

