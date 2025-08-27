x
27 августа 2025


последняя новость: 14:27





Ближний Восток

Эмиссар Трампа отказался от посещения Тира из-за протестов населения

США
Ливан
время публикации: 27 августа 2025 г., 13:44 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 13:54
Эмиссар Трампа отказался от посещения Тира из-за протестов населения
AP Photo/Hassan Ammar

Специальный представитель администрации США Томас Баррак, который находится в Ливане, был вынужден отменить визит в Тир и Аль-Хиам в связи с протестами местных жителей, которые выступают против американского посредничества между Израилем и Ливаном.

Американскому эмиссару пришлось ограничиться поездкой в Марджаюн, где он посетил базу ливанской армии.

Днем ранее Баррак оказался в центре скандала во время встречи с журналистами после переговоров с ливанским президентом Жозефом Ауном. Поднявшись на трибуну, он призвал их к порядку, заявив, что, если журналисты будут вести себя как животные, он уйдет.

Канцелярия президента Ливана выразила сожаление тем, что слова были произнесены с трибуны главы государства, и выразила уважение сотрудникам СМИ. Союзы журналистов и фотографов потребовали от Баррака извинений.

Ближний Восток
