Эмиссар Трампа отказался от посещения Тира из-за протестов населения

Специальный представитель администрации США Томас Баррак, который находится в Ливане, был вынужден отменить визит в Тир и Аль-Хиам в связи с протестами местных жителей, которые выступают против американского посредничества между Израилем и Ливаном.

Американскому эмиссару пришлось ограничиться поездкой в Марджаюн, где он посетил базу ливанской армии.

Днем ранее Баррак оказался в центре скандала во время встречи с журналистами после переговоров с ливанским президентом Жозефом Ауном. Поднявшись на трибуну, он призвал их к порядку, заявив, что, если журналисты будут вести себя как животные, он уйдет.

Канцелярия президента Ливана выразила сожаление тем, что слова были произнесены с трибуны главы государства, и выразила уважение сотрудникам СМИ. Союзы журналистов и фотографов потребовали от Баррака извинений.