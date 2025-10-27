x
27 октября 2025
27 октября 2025
Ближний Восток

В Южном Ливане патруль UNIFIL сбил израильский БПЛА

Ливан
ООН
ЦАХАЛ
Беспилотники
время публикации: 27 октября 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 12:03
В Южном Ливане патруль UNIFIL сбил израильский БПЛА
AP Photo/Hussein Malla

Силы ООН по поддержанию мира в Ливане сообщили, что в ходе рутинного патрулирования в районе деревни Кфар-Кила 26 октября ими был сбит беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛа.

"БПЛА пролетал над патрулем в угрожающей манере. Были приняты необходимые меры по его нейтрализации", – говорится в заявлении UNIFIL.

В ЦАХАЛе заявляют, что дрон не представлял угрозы для миротворцев. После этого в район инцидента был направлен еще один БПЛА, сбросивший гранату – очевидно, чтобы не позволить "голубым каскам" приблизиться к месту падения.

Миротворцы ООН утверждают, что по наблюдателям ООН был открыт танковый огонь. ЦАХАЛ отвергает это заявление, но сообщает о начале расследования.

