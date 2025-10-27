x
27 октября 2025
Ближний Восток

Рабочая партия Курдистана выводит боевиков из Турции в Ирак

Турция
Курды
Ирак
время публикации: 27 октября 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 09:03
Рабочая партия Курдистана выводит боевиков из Турции в Ирак
AP Photo/Lefteris Pitarakis, FILE

Рабочая партия Курдистана сообщила о выводе своих вооруженных формирований из Турции на территорию Северного Ирака. Эта мера призвана содействовать мирному процессу, начатому властями Турции и руководством РПК.

В июле 2025 года глава Рабочей партии Курдистана Абдалла Оджалан, который с 1999 года отбывает пожизненный приговор в турецкой тюрьме, впервые за время заключения выступил с видеообращением к своим сторонникам.

"Фаза вооруженной борьбы закончилась. Это не поражение, а историческое достижение. На смену вооруженной борьбе пришли демократическая политика и право. Мы достигли нашей главной задачи – наше существование признано. Продолжение вело нас в тупик", – сообщил он.

"Рабочая партия Курдистана", признанная террористической организацией как в Турции, так и во многих западных странах, в том числе США, в мае 2025 года сообщила о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы против Турции.

Вооруженный конфликт, начавшийся в 1984 году, унес более 40000 человеческих жизней. Власти Турции называет Демократическую партию народов, представляющую интересы курдов, ответвлением РПК. За нее традиционно голосует около 10% населения государства.

Ближний Восток
