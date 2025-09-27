Иранский суд приговорил к казни "агентов Мосада", действовавших в Карадже
время публикации: 27 сентября 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 07:57
Главный судья провинции Альборз вынес приговоры четырем обвиняемым в работе на израильскую разведку "Мосад", сообщают иранские СМИ.
Судя по материалам суда, речь идет о ячейке, действовавшей в Карадже, юго-западней Тегерана.
Суд приговорил двух из них к смертной казни, двух других – к тюремному заключению (срок не указан).
Во время 12-дневной войны, в июне 2025 года, израильские ВВС неоднократно атаковали военные объекты в Карадже.