x
26 сентября 2025
|
последняя новость: 19:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 сентября 2025
|
26 сентября 2025
|
последняя новость: 19:01
26 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ХАМАС заявил, что "пустой зал во время речи Нетаниягу в ООН это следствие войны в Газе"

Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
время публикации: 26 сентября 2025 г., 19:01 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 19:12

Один из переживших удар по штаб-квартире ХАМАСа в Дохе высокопоставленных лидеров группировки Тахер Ан-Нуну прокомментировал выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу в ООН.

"То, что многие делегации покинули зал перед началом выступления Нетаниягу, является признаком изоляции Израиля из-за войны в Газе. Бойкот демонстрирует последствия войны на уничтожение", – заявил он.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 сентября 2025

Речь Нетаниягу в Нью-Йорке. Комментарии политиков
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 сентября 2025

Нетаниягу на Генассамблее ООН: "Многие не помнят о 7 октября, но Израиль помнит"