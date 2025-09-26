ХАМАС заявил, что "пустой зал во время речи Нетаниягу в ООН это следствие войны в Газе"
время публикации: 26 сентября 2025 г., 19:01 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 19:12
Один из переживших удар по штаб-квартире ХАМАСа в Дохе высокопоставленных лидеров группировки Тахер Ан-Нуну прокомментировал выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу в ООН.
"То, что многие делегации покинули зал перед началом выступления Нетаниягу, является признаком изоляции Израиля из-за войны в Газе. Бойкот демонстрирует последствия войны на уничтожение", – заявил он.