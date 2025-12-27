x
Ближний Восток

Президент Ирана: "Мы находимся в состоянии войны с США, Израилем и Европой"

Иран
США
Израиль
Европейский Союз
время публикации: 27 декабря 2025 г., 17:28
Президент Ирана: "Мы находимся в состоянии войны с США, Израилем и Европой"
Iranian Presidency Office via AP

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская республика находится в состоянии всеобъемлющей войны с США, Израилем и Европой. "Они не хотят, чтобы наша страна встала на ноги", – сказал он и добавил: "Если они снова нападут на нас, то получат еще более жесткий ответ".

Издание Didar News отмечает, что Пезешкиан, работавший военным врачом во время конфликта с Ираком, говорит, что нынешняя ситуация более серьезная, чем во время восьмилетней войны.

Это заявление было сделано во время встречи с журналистами проправительственного сайта khamenei.ir

